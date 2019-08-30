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У США почало роботу Космічне командування

Новини » Політика    30.08.2019 - 00:59
У США почало роботу Космічне командування
Фото: Білий дім (flickr.com/whitehouse)

У Білому домі відбулася церемонія підписання документів про заснуванняя космічного командування

У Сполучених Штатах у Білому домі 29 серпня відбулася церемонія підписання документів, які офіційно започатковують космічне командування Збройних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Документи підписав голова Пентагону Марк Еспер у присутності президента США Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і високопоставлених воєначальників.

"Ми повинні захищати свободу експлуатації супутників в космосі, а також знищувати ракети. Ми повинні будемо стримувати агресивні дії і набагато випереджати їх", - сказав на церемонії Трамп

Він додав, що Космічне командування ЗС США відіграватиме ключову роль у захисті американських супутників від нападів, а також допоможе у разі пуску ракет у бік США.

"Ми повинні переконатися в тому, що наше домінування в космосі ніколи не буде поставлена під питання", - заявив президент США.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічного командування для поліпшення координації операцій військового характеру в космосі".

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