В США начало работу Космическое командование

Фото: Белый дом (flickr.com/whitehouse)

В Белом доме прошла церемония подписания документов, учреждающих космическое командование

В Соединенных Штатах в Белом доме 29 августа состоялась церемония подписания документов, официально учреждающие космическое командование Вооруженных сил США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Документы подписал глава Пентагона Марк Эспер в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и высокопоставленных военачальников.

"Мы должны защищать свободу эксплуатации спутников в космосе, а также уничтожать ракеты. Мы должны будем сдерживать агрессивные действия и намного опережать их", - сказал на церемонии Трамп

Он добавил, что Космическое командование ВС США будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также поможет в случае пуска в сторону США ракет.

"Мы должны убедиться в том, что наше доминирование в космосе никогда не будет поставлено под вопрос", - заявил президент США.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космического командования для "улучшения координации операций военного характера в космосе".