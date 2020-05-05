У США почали тестувати на людях експериментальну вакцину від коронавірусу

резидент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. За його словами, вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше".

Також РБК-Україна писало, що в США офіційно схвалили препарат, який допомагає швидше вилікуватися від коронавірусу. Раніше він використовувався для лікування людей з лихоманкою Ебола. Дослідження показали, що він скорочує час одужання на 31%.

Зазначимо, в рамках боротьби з пандемією COVID-19 у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.