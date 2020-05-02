У США офіційно схвалили препарат, що допомагає швидше вилікуватися від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше цей препарат використовувався для лікування пацієнтів з лихоманкою Ебола

Американські регулятори схвалили використання препарату "Ремдесивір", який допомагає пацієнтам з коронавірусом швидше одужувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITV.

Як повідомляється, управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило використання препарату "Ремдесивір", який раніше використовувався для лікування пацієнтів з лихоманкою Ебола, після того, як дослідження показали, що він скорочує час одужання на 31%, або в середньому на 4 дні, для госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом

"Ті, кому давали препарат, могли покинути лікарню в середньому за 11 днів у порівнянні з 15 днями у групі плацебо. Препарат також може допомогти запобігти смертельним випадкам, але це твердження ще не настільки точне, щоб вчені напевно знали", - йдеться в повідомленні.

Препарат дозволили вводити пацієнтам з тяжкими станами, наприклад, з проблемами дихання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВІЗ і Оксфорд проводять найбільші випробування ліків проти коронавірусу. Вчені перевіряють п'ять вже наявних ліків, щоб зупинити коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.