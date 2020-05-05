В США начали тестировать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса

резидент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".

Также РБК-Украина писало, что в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от коронавируса, который ранее использовался для лечения людей с лихорадкой Эбола. Исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%.

Отметим, в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.