У США розпочали розслідування щодо угод Facebook про дані користувачів

У Facebook Inc укладали угоди із близько 150 компаніями

Прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении сделок, которые заключила компания Facebook с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщили источники газеты The New York Times.

В частности, в Нью-Йорке требуют предъявить в суде документы хотя бы от двух известных производителей смартфонов и других устройств. Отмечается, что обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, при этом получили широкий доступ к персональным данным сотен миллионов пользователей соцсети.

Газете известно, что кроме этих двух компаний, Facebook Inc заключала соглашения с еще около 150 компаниями, в том числе с такими как Amazon, Apple, Microsoft и Sony. Договоры дают право этим компаниям просматривать контакты пользователей и другие данные, при этом иногда пользователя могли не спрашивать о согласии.

Стоит отметить, заявляет газета, за последние два года компания Facebook прекратила большинство партнерских отношений.

В Facebook заявили, что сотрудничают со следователями и серьезно относятся к расследованиям.

"Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать это делать", - заявил представитель компании.

Напомним, ранее Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, с помощью вредоносных расширений браузера фильтровали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей. Хакерами оказались граждане Украины Андрей Горбачев и Глеб Случевский.