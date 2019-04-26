У США почали розслідування стосовно Facebook

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Розслідування початок у зв'язку зі збором 1,5 мільйонів контактних даних

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летитія Джеймс заявила, що у відношенні компанії Facebook розпочато розслідування у зв'язку з несанкціонованим збором контактних даних електронних адрес користувачів соцмережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона заявила, що розслідування почато у зв'язку з несанкціонованим збором 1,5 мільйонів контактних даних електронних адрес користувачів.

Прокурор повідомила, що, згідно із заявою Facebook, ці дані були зібрані за допомогою верифікації електронного адреси, "але загальне число людей, чия інформація була зібрана неналежним чином, може досягати сотень мільйонів".

"Настав час притягнути Facebook до відповідальності за те, як він поводиться з особистою інформацією користувачів", - заявила Джеймс.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook визнала, що випадково отримала списки контактів до 1,5 млн користувачів.

РБК-Україна писало, що в Facebook заявили, що компанія може бути оштрафована на суму до 5 мільярдів доларів в результаті розслідування, проведеного Федеральною торговою комісією (Federal Trade Commission - FTC).

Нагадаємо, влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявили, що будуть працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму, насильницького екстремізму