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Facebook загрожує 5 млрд доларів штрафу через порушення конфіденційності

Новини » Телеком & IT    25.04.2019 - 04:00
Facebook загрожує 5 млрд доларів штрафу через порушення конфіденційності
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Компанія на випадок можливого штрафу відкладала 3 млрд доларів

У Facebook заявили, що компанія може бути оштрафована на суму до 5 мільярдів доларів в результаті розслідування, проведеного Федеральною торговою комісією (Federal Trade Commission - FTC). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зокрема, комісія розслідує можливв порушення конфіденційності в Facebook. Однак, поки у розслідуванні не були оголошені якісь висновки.

Відомо, що компанія відкладала 3 мільярди доларів на випадок можливого штрафу. Це Facebook оприлюднив у своєму щоквартальному звіті про доходи. З цієї причини одноразове нарахування значно скоротило чистий прибуток Facebook в першому кварталі, хоча за цей період дохід зріс на 25%.

Так, в середу, 24 квітня, соціальна мережа заявила, що її чистий дохід у січні-березні склав 2,43 млрд доларів, або 85 центів на акцію. Це на 51% менше в порівнянні з 4,99 млрд доларів США, або 1,69 доларів США на акцію, роком раніше.

Виручка виросла на 26% до 15,08 млрд доларів. Роком раніше, без урахування плати, Facebook заробив 1,89 доларів за акцію.

Щомісячна база користувачів Facebook зросла на 8% до 2,38 млрд. Число щоденних користувачів зросло на 8% до 1,56 млрд.

FTC вивчає питання про те, чи порушив Facebook власну угоду від 2011 року, котра обіцяє захистити конфіденційність користувачів.

За останні кілька років Facebook кілька разів втрачав конфіденційність. FTC розглядає участь Facebook в скандалі з майнінговой фірмою Cambridge Analytica з березня минулого року. Ця компанія отримала доступ до даних 87 мільйонів користувачів Facebook без їх згоди.

Нагадаємо, влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявили, що будуть працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму та насильницького екстремізму

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