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В США начали расследование в отношении Facebook

Новости » Телеком & IT    26.04.2019 - 04:57
В США начали расследование в отношении Facebook
ллюстративное фото (из открытых источников)

Расследование начало в связи со сбором 1,5 миллионов контактных данных

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс заявила, що в отношении компании Facebook начато расследование в связи с несанкционнированным сбором контактных данных с электронных адресов пользователей соцсети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она заявила, что расследование начало в связи с несанкционнированным сбором 1,5 миллионов контактных данных с электронных адресов их пользователей.

Прокурор сообщила, что, согласно заявлению Facebook, эти данные были собраны посредством верификации электронного адреса, "но общее число людей, чья информация была собрана ненадлежащим образом, может достигать сотен миллионов".

"Настало время привлечь Facebook к ответственности за то, как он обращается с личной информацией пользователей", - заявила Джеймс. 

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook признала, что случайно получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. 

РБК-Украина писало, что в Facebook заявили, что компания может быть оштрафована на сумму до 5 миллиардов долларов в результате расследования, проведенного Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission - FTC).

Напомним, власти Новой Зеландии после терактов в Крайстчерче заявили, что будут работать вместе с Францией над тем, чтобы социальные сети не использовались для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма

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