США почали постачати техніку Молдові. РФ каже, що це ускладнить конфлікт в Придністров'ї
Сполучені Штати Америки на вихідних почали постачати військову техніку до Молдови. У Росії попереджають, що це може загальмувати урегулювання конфлікту в Придністров'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
"Вважаємо, що подібні кроки, які вписуються в загальну лінію Вашингтона і Брюсселя на втягування Молдови в євроатлантичні структури, навряд чи будуть сприяти зміцненню довіри між берегами Дністра, додатково ускладнюючи і без того загальмований процес врегулювання в Придністров'ї", - сказав представник МЗС Росії Олексій Зайцев.
Нагадаємо, напередодні президент Молдови Майя Санду, виступаючи на Генасамблеї ООН, закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я.
До цього в Росії заявили, що конфлікт у Придністров'ї є внутрішньою справою Молдови.