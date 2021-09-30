США почали постачати техніку Молдові. РФ каже, що це ускладнить конфлікт в Придністров'ї

Фото: МЗС Росії відреагувало на поставки техніки з США в Молдову (mid.ru)

Сполучені Штати Америки на вихідних почали постачати військову техніку до Молдови. У Росії попереджають, що це може загальмувати урегулювання конфлікту в Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".