США начали поставлять технику Молдове. РФ говорит, что это осложнит конфликт в Приднестровье
Соединенные Штаты Америки на выходных начали поставлять военную технику в Молдову. В России предупреждают, что это может затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
"Считаем, что подобные шаги, которые вписываются в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдовы в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс урегулирования в Приднестровье", - сказал представитель МИД России Алексей Зайцев.
Напомним, накануне президент Молдовы Майя Санду, выступая на Генассамблее ООН, призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.
До этого в России заявили, что конфликт в Приднестровье является внутренним делом Молдовы.