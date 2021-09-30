США начали поставлять технику Молдове. РФ говорит, что это осложнит конфликт в Приднестровье

Фото: МИД России отреагировал на поставки техники из США в Молдову (mid.ru)

Соединенные Штаты Америки на выходных начали поставлять военную технику в Молдову. В России предупреждают, что это может затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".