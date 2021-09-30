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США начали поставлять технику Молдове. РФ говорит, что это осложнит конфликт в Приднестровье

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Москва, Четверг 30 сентября 2021 16:17
США начали поставлять технику Молдове. РФ говорит, что это осложнит конфликт в Приднестровье Фото: МИД России отреагировал на поставки техники из США в Молдову (mid.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки на выходных начали поставлять военную технику в Молдову. В России предупреждают, что это может затормозить урегулирование конфликта в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Считаем, что подобные шаги, которые вписываются в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдовы в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс урегулирования в Приднестровье", - сказал представитель МИД России Алексей Зайцев.

Напомним, накануне президент Молдовы Майя Санду, выступая на Генассамблее ООН, призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.

До этого в России заявили, что конфликт в Приднестровье является внутренним делом Молдовы.

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Соединенные Штаты Америки Молдова Российская Федерация Приднестровье
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