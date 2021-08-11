ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Козак після зустрічі з Санду заявив, що Росія і Молдова "будуть дружити"

Новость на русском →
Кишинів, Середа 11 серпня 2021 21:20
Козак після зустрічі з Санду заявив, що Росія і Молдова "будуть дружити" Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після переговорів з президентом Молдови Майєю Санду заявив, що Москва і Кишинів "будуть точно дружити і співпрацювати". Він також назвав розв'язання Придніпровського питання внутрішньою справою країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання News Maker.

"Будемо дружити точно. І співпрацювати - точно",- сказав Козак на пресконференції.

Представник Кремля зазначив, що зустріч з Санду вийшла "конструктивною і доброзичливою". "Ми обговорили весь перелік питань. Домовилися про співпрацю і початок діалогу на міжвідомчому рівні буквально з завтрашнього дня по всіх тих темах, які викликають заклопотаність у Молдови і Росії", - додав Козак.

За його словами, на зустрічі порушувалися тема Придністров'я. Козак назвав розв'язання придністровського питання внутрішньою справою Молдови. Також обговорювалася Утилізація боєприпасів на непідконтрольній Кишиневу території.

Сторони також обговорили взаємну торгівлю і зняття чинних обмежень. "Ну і, нарешті, газова проблема, тут необхідний діалог", - резюмував Козак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Володимир Козак Молдова
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну