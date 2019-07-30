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В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 18:40
В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие
Фото: место происшествия (twitter.com/JerritaP_OnTv)

Стрельбу устроил бывший сотрудник супермаркета

В Соединенных Штатах Америки в штате Миссисипи в городе Саутхевен мужчина устроил стрельбу в супермаркете Wallmart, в результате чего двое людей погибли, еще двое - получили ранения Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал WREG.

По информации телеканала, стрельбу устроил бывший сотрудник супермаркета, которого в понедельник отстранили от работы за то, что пригрозил ножом одному из клиентов.

Как отмечается, двое погибших были сотрудниками магазина, а двух раненых, полицейского и стрелка, доставили в местные больницы.

 

Фото: место происшествия (twitter.com/JerritaP_OnTv)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали. 

Кроме того, 28 июля в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. 


 
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