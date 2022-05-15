У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули і 3 поранені

Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел в правоохоронних органах, один потерпілий знаходиться в критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний 18-річний білий чоловік. Його відразу ж заарештували після скоєння нападу.

Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених співробітників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.

"Це чисте зло... прямий злочин на грунті расової ненависті", - заявив на пресконференції шериф округу Ері Джон Гарсія.