В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли и 3 ранены

Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети. По данным источников в правоохранительных органах, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья заявил, что подозреваемый 18-летний белый мужчина. Его сразу же арестовали после совершения нападения.

Он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, заявили местные власти. Трое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов отметили, что подозреваемого зовут Пэйтон Гендрон.

"Это чистое зло... прямое преступление на почве расовой ненависти", - заявил на пресс-конференции шериф округа Эри Джон Гарсия.