У Нью-Йорку чоловік у протигазі відкрив стрілянину в метро, є загиблі і поранені

Інцидент стався на станції метро в Брукліні. Чоловік в протигазі і помаранчевому будівельному жилеті кинув на платформу димову шашку, щоб відвернути натовп. Після чого невідомий відкрив стрілянину.

Стрілка затримати не вдалося.

Ступінь тяжкості поранень інших жертв не уточнюється, але, за словами поліцейських, щонайменше 13 осіб були доставлені в лікарні. Неясно, чи всі вони були поранені.

Поліція описала підозрюваного стрільця як чоловіка зростом близько 165 см і вагою 82 кг. Поліцейські вважають, що він діяв поодинці.

Мотив злочину розслідується, але розшук стрілка є першочерговим завданням.

Watching live video from the scene in Brooklyn, New York, here from the @KATUNews #LiveDesk. @ABC7NY reports at least 13 people were shot or hurt by shrapnel on multiple subway stations this morning >> https://t.co/wltbtbpYpi pic.twitter.com/6MuiJKw3TA