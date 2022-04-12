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У Нью-Йорку чоловік у протигазі відкрив стрілянину в метро, є загиблі і поранені

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Нью-Йорк, Вівторок 12 квітня 2022 17:21
У Нью-Йорку чоловік у протигазі відкрив стрілянину в метро, є загиблі і поранені
Автор: Валерія Поліщук

У Нью-Йорку в годину пік чоловік у протигазі влаштував стрілянину на одній зі станцій метро. В результаті інциденту загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC New York.

Інцидент стався на станції метро в Брукліні. Чоловік в протигазі і помаранчевому будівельному жилеті кинув на платформу димову шашку, щоб відвернути натовп. Після чого невідомий відкрив стрілянину.

Стрілка затримати не вдалося.

Ступінь тяжкості поранень інших жертв не уточнюється, але, за словами поліцейських, щонайменше 13 осіб були доставлені в лікарні. Неясно, чи всі вони були поранені.

Поліція описала підозрюваного стрільця як чоловіка зростом близько 165 см і вагою 82 кг. Поліцейські вважають, що він діяв поодинці.

Мотив злочину розслідується, але розшук стрілка є першочерговим завданням.

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