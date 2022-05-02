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У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейських

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 14:40
У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейських У Києві поранили двох поліцейських (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві близько 6-ї години ранку під час виконання службових обов'язків двоє патрульних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що екіпаж патрульних прибув на вулицю Сергія Данченка на виклик про хуліганство.

На місці події заявник повідомив, що на 17-му поверсі в одній з квартир чути крики, мешканці викидають з вікна речі.

Інспектори піднялись до квартири, двері відчинив чоловік й одразу здійснив кілька пострілів. Внаслідок цього двоє патрульних отримали поранення.

Однак, попри складну ситуацію, інспекторам вдалось затримати стрільця.

Потерпілих поліцейських шпиталізували медики, їх життю нічого не загрожує.

У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейськихУ Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейськихУ Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейськихУ Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейськихУ Києві поранили двох поліцейських (facebook.com/kyivpatrol)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області оголосили підозру колаборантам, які стріляли по цивільних під час окупації.

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