У Києві чоловік влаштував стрілянину та поранив двох поліцейських
У Києві близько 6-ї години ранку під час виконання службових обов'язків двоє патрульних отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Повідомляється, що екіпаж патрульних прибув на вулицю Сергія Данченка на виклик про хуліганство.
На місці події заявник повідомив, що на 17-му поверсі в одній з квартир чути крики, мешканці викидають з вікна речі.
Інспектори піднялись до квартири, двері відчинив чоловік й одразу здійснив кілька пострілів. Внаслідок цього двоє патрульних отримали поранення.
Однак, попри складну ситуацію, інспекторам вдалось затримати стрільця.
Потерпілих поліцейських шпиталізували медики, їх життю нічого не загрожує.
У Києві поранили двох поліцейських (facebook.com/kyivpatrol)
Раніше ми повідомляли, що у Київській області оголосили підозру колаборантам, які стріляли по цивільних під час окупації.
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