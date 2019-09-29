В США чоловік з ножем напав на людей в торговому центрі

Фото: місце події (twitter.com/Tim_Prudente)

Пять людей потрапили в лікарню

В торговому центрі міста Гант-Веллі (штат Меріленд) невідомий влаштував різанину, унаслідок якої поранені п'ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Baltimore Sun.

Зазначається, що нападника застрелили правоохоронці, які виїхали на місце події. Усі потерпілі потрапили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

"За даними поліції округу Балтимор, у результаті нападу в торговому центрі міста Гант-Веллі п'ятеро осіб дістали ножові поранення, а підозрюваний загинув від куль поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Вони оглядають околиці, збирають записи з відеокамер. Особу нападника та обставини злочину встановлюють.

Раніше повідомлялося, що у передмісті французького міста Леон чоловік, озброєний ножом, напав на перехожих, в результаті чого загинула одна людина.

РБК-Україна писало, що у Мексиці учасники невстановленої банди напали на бар Caballo Blanco, заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". В результаті інциденту загинули не менше 26 осіб.