У Франції чоловік з ножом напав на перехожих, є загиблий та поранені

Ілюстративне фото (flickr/Police Nationale)

Троє постраждалих у тяжкому стані

У передмісті французького міста Леон чоловік, озброєний ножом, напав на перехожих, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, напад стався у Віллербанні, на південному сході Франції. За даними місцевих чиновників та надзвичайною служби, в результаті події загинув 19-річний чоловік та були поранені ще 8 осіб. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали підозрюваного зловмисника та помістили його під варту. Джерело в поліції заявило, що нападник був біженцем з Афганістану. Причини нападу досі з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Мексиці учасники невстановленої банди напали на бар Caballo Blanco, заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". В результаті інциденту загинули не менше 26 осіб. В барі загинули десять жінок та 16 чоловіків, а ще 11 поранених доставили в довколишні лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах затримали трьох осіб, яких підозрюють в підготовці масових розстрілів. У ході обшуків будинку одного з підозрюваних правоохоронці виявили декілька видів зброї, у тому числі пістолет, гвинтівку, приціл з лазером, патрони, бронежилет, шолом та інше тактичне спорядження.