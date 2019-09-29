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В США мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 04:33
В США мужчина с ножом напал на людей в торговом центре
Фото: место происшествия (twitter.com/Tim_Prudente)

Пять человек попали в больницу

В торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд) неизвестный устроил резню, в результате которой ранены пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Baltimore Sun.

Отмечается, что нападавшего застрелили правоохранители, которые выехали на место происшествия. Все пострадавшие попали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

"По данным полиции округа Балтимор, в результате нападения в торговом центре города Хант-Вэлли пять человек получили ножевые ранения, а подозреваемый погиб от пуль полицейских", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Они осматривают окрестности, собирают записи с видеокамер. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливают.

Ранее сообщалось, что в пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек.

РБК-Украина писало, что в Мексике участники неустановленной банды напали на бар Caballo Blanco, заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В результате инцидента погибли не менее 26 человек.

В штате Флорида мужчина с ножом ранил 5 человек Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибший и раненые
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