США ввели санкции против компаний, которые поставляли Ирану электронику для беспилотников
В среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило одно физическое и шесть юридических лиц в сеть уклонения от санкций, способствовавшей закупке Ираном электронных компонентов для его военных программ, в том числе используемых в беспилотных летательных аппаратах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданин Ирана Мехди Хошгадам является директором компании PASNA и отвечает за уклонение от санкций. Используя многочисленные подставные компании, Хошгхадам искал разные электронные компоненты у иностранных поставщиков, преимущественно из Китая.
Также речь идет о подставных компаниях в Гонконге и Малайзии. В результате сегодняшних действий все имущество в собственности физических и юридических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц США, должны быть заблокированы.
Напомним, что во вторник, 21 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лиц и компаний, помогающих Ирану производить беспилотники.
Ранее сообщалось, что в четверг, 9 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.
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