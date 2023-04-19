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США ввели санкции против компаний, которые поставляли Ирану электронику для беспилотников

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Среда 19 апреля 2023 19:14
США ввели санкции против компаний, которые поставляли Ирану электронику для беспилотников Фото: флаг США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило одно физическое и шесть юридических лиц в сеть уклонения от санкций, способствовавшей закупке Ираном электронных компонентов для его военных программ, в том числе используемых в беспилотных летательных аппаратах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Ирана Мехди Хошгадам является директором компании PASNA и отвечает за уклонение от санкций. Используя многочисленные подставные компании, Хошгхадам искал разные электронные компоненты у иностранных поставщиков, преимущественно из Китая.

Также речь идет о подставных компаниях в Гонконге и Малайзии. В результате сегодняшних действий все имущество в собственности физических и юридических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем лиц США, должны быть заблокированы.

Напомним, что во вторник, 21 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лиц и компаний, помогающих Ирану производить беспилотники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

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