США могут увеличить финансирование на обогащение урана, чтобы снизить зависимость от РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

В сообщении говорится, что дополнительное финансирование необходимо для улучшения долгосрочных внутренних возможностей США по обогащению урана.

Утверждается, что это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики и гражданской ядерной промышленности Соединенных Штатов, которая еще больше ухудшилась российской войной в Украине.

"Без действий Россия будет продолжать удерживать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США. Чтобы быть успешной, эта инициатива также нуждается в долгосрочном запрете на импорт обогащенного урана из РФ в США", - заявили в Белом доме.

Обогащение урана и зависимость от РФ

Франция потратит 1,7 млрд евро на расширение завода по обогащению урана. Глава государственной компании Orano Клод Имаувен заявил, что это позволит уменьшить зависимость от российского ядерного топлива.

По данным Orano, "Росатом" является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, на его долю приходится 43% от общей производственной мощности. Далее следует британско-голландско-германская группа Urenco Ltd с долей 31%, China National Nuclear Corp с 13% и Orano с 12%.