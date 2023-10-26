США можуть збільшити фінансування на збагачення урану, щоб знизити залежність від РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

У повідомленні йдеться, що додаткове фінансування необхідне для поліпшення довгострокових внутрішніх можливостей США зі збагачення урану.

Стверджується, що це пріоритет для національної безпеки, оскільки залежність від російських джерел урану створює ризик для економіки та цивільної ядерної промисловості Сполучених Штатів, яка ще більше погіршилася російською війною в Україні.

"Без дій Росія продовжуватиме утримувати світовий ринок урану на шкоду союзникам і партнерам США. Щоб бути успішною, ця ініціатива також потребує довгострокової заборони на імпорт збагаченого урану з РФ до США", - заявили в Білому домі.

Збагачення урану і залежність від РФ

Франція витратить 1,7 млрд євро на розширення заводу зі збагачення урану. Голова державної компанії Orano Клод Імаувен заявив, що це дасть змогу зменшити залежність від російського ядерного палива.

За даними Orano, "Росатом" є найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану, на його частку припадає 43% загальної виробничої потужності. Далі слідує британсько-голландсько-німецька група Urenco Ltd з часткою 31%, China National Nuclear Corp з 13% і Orano з 12%.