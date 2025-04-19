США могут "признать" Крым российским: Bloomberg узнало подробности

О соответствующей возможности рассказали западному изданию источники, знакомые с этим вопросом.

Как отмечает Bloomberg, потенциальная уступка со стороны Вашингтона является "последним сигналом" того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня.

В частности после того, как он и госсекретарь Штатов Марко Рубио 18 апреля предположили, что администрация готова отступить от своих мирных посреднических усилий, если прогресс не будет быстро достигнут.

Потенциальное "признание" Крыма российским рискует подорвать международные законы и договоры, которые прямо запрещают захват территорий путем применения силы и аннексию. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна не будет отдавать собственные территории России.

Источники Bloomberg рассказывают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято администрацией Трампа. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос со стороны западного издания о комментариях. Кроме того, представитель США, знакомый с ходом переговоров, также не ответил на вопрос о возможности "признания" Крыма.

Мирные предложения на парижских переговорах

Ранее западная пресса сообщала, что США представили союзникам предложения по мирному соглашению между Россией и Украиной в Париже 17 апреля, включая описание условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Официальные лица рассказали представителям западных СМИ, что это предложение в целом "заморозит" линию фронта, а большинство других украинских территорий, которые сейчас находятся под оккупацией со стороны российских захватчиков, фактически останутся под контролем Москвы.

Также указывалось, что стремление Украины присоединиться к НАТО также не будут рассматриваться.

Напомним, что парижские переговоры включали встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Уиткоффом, а также обсуждения между госсекретарем Марко Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Добавим, что союзники снова планируют собраться в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Новые заявления Трампа о перемирии между РФ и Украиной

Вместе с тем напомним, что 19 апреля в Овальном кабинете в Белом доме Трамп продемонстрировал нетерпение, заявив, что хотя он надеется, что обе стороны согласятся двигаться вперед в сфере прекращения огня, Вашингтон готов выйти из попыток прекращения российско-украинской войны, если почувствует, что любая из сторон не предана этому процессу.

С другой, стороны, в Белом доме также Трамп заявил, что увидел "энтузиазм с обеих сторон", и сделал новое заявление о шансах на мир в Украине.