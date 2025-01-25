США могут отправить тысячи военных и технику на границу с Мексикой, - WP

По словам четырех американских чиновников, знакомых с этими планами, Пентагон спешно разрабатывает варианты операции, которую президент Дональд Трамп объявил чрезвычайной ситуацией.

Дополнительные военнослужащие и техника, если они будут одобрены, значительно расширят военное присутствие от Техаса до Калифорнии, где примерно 2500 военнослужащих помогают Таможенно-пограничной службе США в выявлении и задержании мигрантов, которые пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты Америки.

Один анонимный военный чиновник сказал, что некоторые подразделения уже получили уведомление о том, что они, при необходимости, будут привлечены к данной операции.