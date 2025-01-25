США могут отправить тысячи военных и технику на границу с Мексикой, - WP

Американские власти готовятся отправить тысячи дополнительных военнослужащих к американо-мексиканской границе. Туда также могут направить бронированные машины Stryker.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
По словам четырех американских чиновников, знакомых с этими планами, Пентагон спешно разрабатывает варианты операции, которую президент Дональд Трамп объявил чрезвычайной ситуацией.
Дополнительные военнослужащие и техника, если они будут одобрены, значительно расширят военное присутствие от Техаса до Калифорнии, где примерно 2500 военнослужащих помогают Таможенно-пограничной службе США в выявлении и задержании мигрантов, которые пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты Америки.
Один анонимный военный чиновник сказал, что некоторые подразделения уже получили уведомление о том, что они, при необходимости, будут привлечены к данной операции.
Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.
Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Уже 22 января стало известно, что США отправят к границе с Мексикой 1000 военных.
К тому же вчера в США начались депортационные рейсы. Белый дом показал фото самолета, который будет перевозить нелегалов.
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