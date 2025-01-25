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США могут отправить тысячи военных и технику на границу с Мексикой, - WP

США, Суббота 25 января 2025 20:01
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США могут отправить тысячи военных и технику на границу с Мексикой, - WP Фото: США могут отправить тысячи военных на границу с Мексикой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американские власти готовятся отправить тысячи дополнительных военнослужащих к американо-мексиканской границе. Туда также могут направить бронированные машины Stryker.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По словам четырех американских чиновников, знакомых с этими планами, Пентагон спешно разрабатывает варианты операции, которую президент Дональд Трамп объявил чрезвычайной ситуацией.

Дополнительные военнослужащие и техника, если они будут одобрены, значительно расширят военное присутствие от Техаса до Калифорнии, где примерно 2500 военнослужащих помогают Таможенно-пограничной службе США в выявлении и задержании мигрантов, которые пытаются нелегально въехать в Соединенные Штаты Америки.

Один анонимный военный чиновник сказал, что некоторые подразделения уже получили уведомление о том, что они, при необходимости, будут привлечены к данной операции.

Борьба с нелегалами в США

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.

Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Уже 22 января стало известно, что США отправят к границе с Мексикой 1000 военных.

К тому же вчера в США начались депортационные рейсы. Белый дом показал фото самолета, который будет перевозить нелегалов.

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