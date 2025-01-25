США можуть відправити тисячі військових та техніку на кордон із Мексикою, - WP

Американська влада готується відправити тисячі додаткових військовослужбовців до американо-мексиканського кордону. Туди також можуть направити броньовані машини Stryker.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами чотирьох американських чиновників, знайомих з цими планами, Пентагон поспіхом розробляє варіанти операції, яку президент Дональд Трамп оголосив надзвичайною ситуацією.

Додаткові військовослужбовці та техніка, якщо вони будуть схвалені, значно розширять військову присутність від Техасу до Каліфорнії, де приблизно 2500 військовослужбовців допомагають Митно-прикордонній службі США у виявленні та затриманні мігрантів, які намагаються нелегально в'їхати до Сполучених Штатів Америки.

Один анонімний військовий чиновник сказав, що деякі підрозділи вже отримали повідомлення про те, що вони, за потреби, будуть залучені до даної операції.