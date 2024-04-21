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США могут отправить помощь Украине до конца недели, в ней будут ATACMS, - сенатор

Фото: США могут отправить помощь Украине уже на этой неделе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки могут отправить помощь Украине уже на этой неделе. Среди прочего, пакет будет содержать ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что пакет поддержки для Украины должны были бы принять еще полгода назад, однако сейчас лучшее время для отправки будет именно на этой неделе.

Получение этого дополнительного оборудования должно пройти как можно быстрее. Я надеюсь, что как только это поступит к президенту во вторник или среду, эти поставки будут сразу отправлены с ракетами ATACMS большего радиуса действия", - подчеркнул сенатор.

 

Помощь Украине от США

Напомним, на этой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. В дальнейшем вопрос будет рассмотрен американским Сенатом и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

РБК-Украина сообщало, что предоставление помощи Украине затягивалось несколько месяцев. Подробнее об этом - в материале.

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