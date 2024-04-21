США могут отправить помощь Украине до конца недели, в ней будут ATACMS, - сенатор

Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что пакет поддержки для Украины должны были бы принять еще полгода назад, однако сейчас лучшее время для отправки будет именно на этой неделе.

Получение этого дополнительного оборудования должно пройти как можно быстрее. Я надеюсь, что как только это поступит к президенту во вторник или среду, эти поставки будут сразу отправлены с ракетами ATACMS большего радиуса действия", - подчеркнул сенатор.