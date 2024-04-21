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США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть ATACMS, - сенатор

Фото: США можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня. Серед іншого, пакет міститиме ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Глава сенатського комітету з розвідки 

Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети ATACMS більшого радіуса дії", - наголосив сенатор.

 

Допомога Україні від США

Нагадаємо, цього тижня Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Надалі питання буде розглянуте американським Сенатом та відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

РБК-Україна повідомляло, що надання допомоги Україні затягувалося кілька місяців. Докладніше про це - у матеріалі.

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