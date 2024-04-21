США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть ATACMS, - сенатор

Сполучені Штати Америки можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня. Серед іншого, пакет міститиме ракети ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Глава сенатського комітету з розвідки
Отримання цього додаткового обладнання має пройти якнайшвидше. Я сподіваюся, що як тільки це надійде до президента у вівторок або середу, ці поставки будуть відразу відправлені з ракети ATACMS більшого радіуса дії", - наголосив сенатор.
Нагадаємо, цього тижня Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Надалі питання буде розглянуте американським Сенатом та відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.
РБК-Україна повідомляло, що надання допомоги Україні затягувалося кілька місяців. Докладніше про це - у матеріалі.
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