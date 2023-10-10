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США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец, - WSJ

Вторник 10 октября 2023 21:07
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США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец, - WSJ Фото: США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец (flickr by Mark Piacentini)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что авианосец США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" и сопровождающие его корабли должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе.

По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели.

Также источники WSJ добавили, что авианосец США "Джеральд Р. Форд" и сопровождающие его корабли, часть из которых обладают ядерным потенциалом, должны прибыть к берегам Израиля уже сегодня, 10 октября.

"Пентагон рассматривает, но официально еще не решил, сменит ли "Эйзенхауэр" "Форда", или обе группы останутся", - приводит издание слова неназванных чиновников.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и брать в плен мирных жителей.

В ответ Израиль начал удары по боевикам на территории сектора Газа.

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Палестина Сектор Газа
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