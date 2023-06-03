США могут отказаться от закупки ряда вооружений из-за сокращения бюджета, - Reuters

Ряд оборонных заказов в США стоимостью 16 млрд долларов может остаться без финансирования после того, как сенаторы приняли законопроект, который повышает потолок госдолга и ограничивает федеральные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что под сокращение могут попасть программы закупки танков и нового десантного корабля, а также модернизация ударных вертолетов.

Компромиссный вариант договора ограничил расходы на национальную безопасность в 2024 финансовом году на уровне 886 млрд долларов. В списке "нефинансируемых приоритетов" значатся танки Abrams производства General Dynamics, вертолеты, и корабль для морской пехоты производства Huntington Ingalls Industries.

Сообщается, что до заключения долговой сделки соответствующие комитеты рассматривали бюджет национальной безопасности в размере более 900 млрд долларов на 2024 финансовый год. Несмотря на ограничения, предполагается, что некоторые из "нефинансируемых приоритетов" на сумму 16 млрд долларов в итоге будут реализованы.

Сенат США принял закон о повышении госдолга

Сенат США ночью 2 июня поддержал закон о повышении госдолга и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.

По расчетам Министерства финансов США, если бы проблему потолка долга не удалось решить до 5 июня, то уже с понедельника у правительства не было бы денег для финансирования всех его федеральных обязательств.

Белый дом и лидеры республиканцев в Конгрессе активно работали для консолидации поддержки вокруг предыдущего соглашения о повышении лимита заимствований во избежание первого дефолта в истории США.