Соединенные Штаты в будущем могут снова временно снять санкции с нефти российского происхождения, которая перевозится танкерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Администрация президента США Дональда Трампа вчера, 16 мая, не продлила лицензию, которая позволяла крахнам-импортерам временно покупать российскую нефть.
Однако по информации агентства, как и в предыдущие разы, лоббирование со стороны азиатских союзников Соединенных Штатов и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию Трампа выдать новое разрешение на покупку санкционной нефти позже.
Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, и позволило Москве продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на РФ.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать агрессию Кремля.
Впоследствии глава Минфина США Скотт Бессент в апреле заявил, что Вашингтон не будет продлевать исключения в санкциях, чтобы и дальше позволить покупать некоторые сорта российской нефти. Однако в конце концов через два дня Минфин таки выдал новое разрешение.
Также добавим, что уже в конце апреля Бессент сказал, что США окончательно перекрывают "кислород" российскому и иранскому нефтяному экспорту. Он говорил, что Вашингтон больше не будет идти на уступки агрессорам ради стабилизации мировых цен.