США могут выделить новый пакет помощи Украине не раньше середины декабря, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, сторонники Украины в Конгрессе США ведут упорную борьбу за большой пакет помощи, который отделен от обязательных законопроектов, которые принимаются в экстренном порядке.

Скорее всего, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря. Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.

Крис Кунс, демократ от Делавера отметил, что "нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается горючее, оружие и боеприпасы". По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Вскоре Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна". По данным Politico, именно споры о границе в Конгрессе США поставили под угрозу помощь Украине.