США хотели бы вернуть санкции на российскую нефть, - Рубио

Американская сторона заинтересована в скорейшем прекращении действия исключений, предусмотренных в санкционном режиме против российской нефти.

Свое заявление он сделал во вторник во время выступления перед Комитетом Сената США по международным отношениям, отвечая на вопросы законодателей о дальнейшей политике Вашингтона в сфере санкций.

Обсуждение в Сенате США

В ходе заседания представитель демократов Джин Шахин поинтересовалась, намерены ли США продлевать действующие исключения, которые позволяют отдельные операции, связанные с российской нефтью.

Рубио отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство финансов США. При этом он подчеркнул, что позиция будет зависеть от текущих обстоятельств и ситуации на момент принятия решения.

"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, цель которых – расширить глобальные поставки", – сказал Рубио.

Позиция Вашингтона по санкциям

По словам госсекретаря, общая стратегия США предусматривает постепенное ужесточение ограничений в отношении российской нефтяной отрасли.

Он отметил, что действующие исключения носят временный характер и были введены для стабилизации глобальных поставок энергоресурсов.

При этом Рубио подчеркнул, что американская сторона стремится к их максимально быстрому завершению, поскольку санкционное давление на российскую нефтяную сферу остается частью долгосрочной политики Вашингтона.