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США могут привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Иран в будущем может понести ответственность за причастность к военным преступлениям против Украины, так как поставляет армии РФ дроны для ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Если мы обнаружим, что правительство Ирана, или иранские чиновники являются соучастниками военных преступлений или причастны к ним, мы будем работать над тем, чтобы привлечь их к ответственности", – заявил Прайс.

По его словам, в Вашингтоне определили отдельные действия российской армии в Украине как военные преступления и продолжат документировать доказательства их совершения.

"И если эти доказательства будут указывать, что к военным преступлениям причастна другая страна, другой международный субъект, мы будем работать над привлечением его к ответственности", – добавил представитель Госдепа.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки России Ираном беспилотников могут расцениваться как содействие в военных преступлениях.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.

Также Белый дом заявлял, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

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Вторжение России в УкраинуСоединенные Штаты АмерикиИран