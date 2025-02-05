США могут представить план по прекращению войны РФ против Украины: СМИ узнали, когда именно

Неназванные источники издания отметили, что план по прекращению войны представит союзникам спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог. При этом собеседники Bloomberg не уточнили, насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут.

Как пишут журналисты, в докладах и комментариях Келлога и других лиц за последние недели появились намеки на план по достижению "мира через силу" между Украиной и Россией.

Bloomberg предполагает, что американский план может содержать замораживание конфликта и оставление временно оккупированных украинских территорий в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Россия не смогла напасть снова.