США могут представить план по прекращению войны РФ против Украины: СМИ узнали, когда именно

США уже на следующей неделе могут представить план по завершению войны России против Украины. Вероятно, это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванные источники издания отметили, что план по прекращению войны представит союзникам спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог. При этом собеседники Bloomberg не уточнили, насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут.
Как пишут журналисты, в докладах и комментариях Келлога и других лиц за последние недели появились намеки на план по достижению "мира через силу" между Украиной и Россией.
Bloomberg предполагает, что американский план может содержать замораживание конфликта и оставление временно оккупированных украинских территорий в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Россия не смогла напасть снова.
Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, он планирует говорить с союзниками о завершении войны России против Украины. При этом более подробных деталей чиновник не раскрыл.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сегодня заявлял о том, что его команда ведет очень конструктивные переговоры с российским и украинским руководством.
Он выразил надежду, что договоренностей между Украиной и Россией удастся достичь уже скоро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.