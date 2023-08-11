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США могут обучать украинских пилотов на F-16: в Белом доме назвали условие

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Пятница 11 августа 2023 21:57
США могут обучать украинских пилотов на F-16: в Белом доме назвали условие Иллюстративное фото: США могут обучать украинских пилотов на F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки могут провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16, если тренировки не организуют страны Европы.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.

"США открыты для обучения украинских пилотов, если у европейских партнеров нет для этого возможности", - приводит корреспондент слова Кирби.

При этом американский чиновник добавил, что США стремятся продвигаться вперед в вопросе предоставления Украине "долгосрочных возможностей".

Обучение украинских пилотов

Напомним, еще несколько месяцев назад часть стран-союзников Украины решила обучать украинских пилотов на F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой должны проходить тренировки и поставки истребителей для нашей страны.

Как отмечали украинские чиновники, в том числе президент Владимир Зеленский, обучение пилотов на F-16 должно начаться в августе.

При этом неназванные чиновники рассказали CNN, что по состоянию на 1 августа страны Европы не передавали на утверждение Соединенных Штатов Америки план обучения украинских пилотов на F-16. Это необходимо для того, чтобы начать тренировки.

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