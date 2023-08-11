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США можуть навчати українських пілотів на F-16: у Білому домі назвали умову

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П'ятниця 11 серпня 2023 21:57
США можуть навчати українських пілотів на F-16: у Білому домі назвали умову Ілюстративне фото: США можуть навчати українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо тренування не організують країни Європи.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна у Twitter.

"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості", - наводить кореспондент слова Кірбі.

При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, ще кілька місяців тому частина країн-союзників України вирішила навчати українських пілотів на F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої мають проходити тренування та постачання винищувачів для нашої країни.

Як зазначали українські чиновники, зокрема президент Володимир Зеленський, навчання пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.

При цьому неназвані чиновники розповіли CNN, що станом на 1 серпня країни Європи не передавали на затвердження Сполучених Штатів Америки план навчання українських пілотів на F-16. Це необхідно для того, щоб розпочати тренування.

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