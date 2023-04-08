США могут направить войска на Тайвань в случае вторжения Китая, - конгрессмен МакКолл

Соединенные Штаты могут направить своих солдат на Тайвань в случае вторжения Китая на остров.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКолл, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", - заявил конгрессмен. По словам МакКола, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.