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США могут направить войска на Тайвань в случае вторжения Китая, - конгрессмен МакКолл

Фото: США могут направить войска на Тайвань в случае вторжения Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты могут направить своих солдат на Тайвань в случае вторжения Китая на остров.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКолл, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", - заявил конгрессмен.

По словам МакКола, речь идет о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай недавно осудил встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Как отметил Пекин, вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать.

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