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Китай назвал вопрос Тайваня "красной линией", которую США нельзя пересекать

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Четверг 06 апреля 2023 06:17
Китай назвал вопрос Тайваня "красной линией", которую США нельзя пересекать Фото: Китай назвал вопрос Тайваня "красными линиями" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай осудил встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с недавно прошедшей лидером Тайваня Цай Инвэнь и назвал вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая.

В заявлении Министерства иностранных дел КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.

"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", - говорится в заявлении.

Представители внешнеполитического ведомства Китая считают, что разрешение США на транзитный перелет Цай Инвэнь и встреча с ней является "попустительством политической деятельности тайваньских сепаратистов". Это, по их мнению, является серьезным нарушением принципа одного Китая.

Напомним, что за несколько дней до встречи Цай Инвэнь с Кевином Маккарти девять китайских самолетов вышли на "боевое патрулирование" и пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

А прямо перед их встречей Китай призвал США "не повторять ошибки прошлого".

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