Рубио назвал "очень мудрым" решение Трампа ослабить санкционное давление на РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на Россию, что касается так называемого дизельного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал NTV.
По словам госсекретаря США, это должно помочь увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и повлиять на цены.
Рубио объяснил, что Вашингтон хочет оценить влияние санкций и тарифов на мировую и американскую экономику. В частности, речь идет о возможности получить часть российских поставок дизельного горючего.
"Я считаю решение президента разрешить дополнительные поставки энергоносителей на мировой рынок в течение короткого периода очень мудрым", - заявил чиновник.
Он добавил, что этот шаг может оказаться выгодным не только другим странам, но и самим Соединенным Штатам, которые сталкиваются с высокими ценами на дизельное топливо.
По словам Рубио, российский дизель все равно попадал бы на мировой рынок, независимо от решения Вашингтона. Поэтому важно и то, какую часть этих поставок смогут получить США.
Почему Трамп ослабил санкционное давление на Россию
Рубио связал рост цен на энергоносители с несколькими факторами. Среди них ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива, атаки хуситов на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре во время российско-украинской войны.
По словам госсекретаря, администрации Трампа нужно время, чтобы оценить экономические последствия санкций и тарифов для США и других стран. Для этого президент планирует использовать 60-дневный период.
Таким образом, Вашингтон стремится учесть возможное влияние ограничений на мировые энергетические рынки и американскую экономику.
США ослабляют санкции против России
Как известно, Трамп также решил заблокировать "адские санкции" против РФ, которые в свое время активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, являвшийся одним из авторов этих ограничений.
Киев неустанно ждал одобрения так называемых адских санкций Штатами, однако этого не произошло. Более того, на днях Трамп заявил об уверенности в правильности своего решения - отмене "адских санкций".
Более того, СМИ накануне сообщили - Вашингтон готовит очередное смягчение санкций против Москвы. Следующим шагом после "дизельного соглашения" могут стать отмена ограничений на экспорт российских удобрений.