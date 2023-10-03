США могут дополнительно ограничить экспорт технологий в Китай, - Reuters

Представитель посольства Китая в Вашингтоне

Напряженные отношения между Китаем и США

В последние годы отношения между США и Китаем находятся в напряжении. В начале года над США зафиксировали только ухудшивший их китайский воздушный шар, ведь сообщалось, что КНР мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

США пытаются нормализовать отношения с Китаем, отправляя туда топ-чиновников. Так, КНР уже посетили Госсекретарь Энтони Блинкен, Министр финансов Джанетт Йеллен и несколько других высокопоставленных чиновников.

Тем не менее, несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором . Также он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР - пока, по информации WJS, стороны пытаются подготовить такую встречу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.