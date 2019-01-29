США можуть ввести війська до Венесуели, - сенатор

Сенатор розповів, що Трампа цікавила його думка про можливість застосування військової сили у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции (вмешательство, - ред.) в Венесуэлу. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Грэм отметил, что Трампа интересовало его мнение о возможности применения военной силы в Венесуэле.

"Трамп сказал, что удивлен этим, так как считает меня сторонником идеи вторжения. Я ответил, что не желаю вторжения, а просто хочу использовать нашу военную мощь в то время, как национальная безопасность США находится под угрозой", - сказал Грэм.

Напомним, Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили пути выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле.

РБК-Украина писало, что в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Указанные санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.