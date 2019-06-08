США вимагають від Туреччини відмовитися від російських ЗРК до 31 липня

Фото: С-400 (з відкритих джерел)

Пентагон пригрозив Анкарі усуненням від виробництва винищувачів F-35

Сполучені Штати зажадали від Туреччини не пізніше 31 липня відмовитися від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, пригрозивши вислати турецьких пілотів, які навчаються в країні, і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35. Про це заявила заступник міністра оборони США Еллен Лорд, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

США та інші країни НАТО побоюються, що Росія з допомогою поставлених Туреччини комплексів С-400 може отримати інформацію про літаки альянсу.

Зазначається, що Туреччина є одним із ключових міжнародних партнерів США у виробництві винищувачів F-35, вартість програми з виробництва яких оцінюється більш ніж у 428 млрд доларів. Причому Туреччина виявила бажання придбати близько 100 таких літаків.

Напередодні виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан у листі турецькому колезі Хулусі Акару зазначив, що у Туреччині "все ще є час для зміни курсу з С-400".

"Крім створення загрози для безпеки таких платформ, як F-35, придбання Туреччиною комплексів С-400 перешкодить можливості вашої країни розвивати або підтримувати співпрацю з США і в рамках НАТО, призведе до надмірної стратегічної та економічної залежності Туреччини від Росії і підірве досить ефективну оборонну промисловість Туреччини та її честолюбні цілі в сфері розвитку", - попередив Шанахан.

Нагадаємо, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.