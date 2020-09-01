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Маас: Німеччина і США обговорюють санкції проти "Північного потоку-2"

Берлін, Вівторок 01 вересня 2020 16:26
Маас: Німеччина і США обговорюють санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Німеччина і США продовжують переговори з приводу введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". При цьому Берлін має намір самостійно приймати рішення щодо свого енергозабезпечення.

Про це на прес-конференції у Берліні заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Він в черговий раз заявив, що санкції США проти "Північного потоку-2" не відповідають міжнародному праву.

"Про це я також заявив у прямому діалозі своєму колезі (держсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Ми ведемо переговори з адміністрацією у Вашингтоні, і це залишається нашою позицією", - зазначив Маас.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про сумніви в проекті "Північний потік-2", а також про побоювання посилення газової залежності Європи від Росії.

Також повідомлялося, що Німеччина незадоволена планами США ввести нові санкції через "Північний потіку-2".

Новий газопровід з проектною пропускною спроможністю до 55 млрд кубометрів на рік планують добудувати в найближчий рік. У проекті задіяні європейські компанії, які ризикують потрапити під санкції США.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки він зможе взяти на себе ті обсяги газу, які Росія прокачує по українській території.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияСеверный поток-2Гайко МаасСанкції
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