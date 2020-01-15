США можуть урізати військову допомогу Іраку

Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

У Трампа готують можливі скорочення військової допомоги Іраку на суму в розмірі 250 млн доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує можливі скорочення військової допомоги Іраку на суму в розмірі 250 млн доларів, у разі якщо Багдад вишле американських військових з країни. Про це свідчить листування по електронній пошті між Держдепартаментом і Міноборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що профільний відділ Держдепу США працює над тим, щоб не виділяти Іраку всю суму військової допомоги, схваленої Конгресом на поточний фінансовий рік. При цьому Держдеп планує з'ясувати у адміністративно-бюджетного управління Білого дому, чи можливо відкликати запит на надання з цією ж метою ще 100 млн доларів у 2021 фінансовому році.

За даними газети, адміністрація США поки не ухвалила остаточне рішення з даного питання.

Співробітникам відомств доручено опрацювати, які фінансові кошти, призначені Багдаду, можна скоротити, утримати або перенаправити на інші цілі у разі виведення американських військ з Іраку.

Нагадаємо, раніше WSJ писало, що Держдепартамент США може закрити Багдаду доступ до урядового рахунку Іраку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка в разі виведення з країни американських військ.

Як відомо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.