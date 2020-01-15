ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США могут урезать военную помощь Ираку

Новости » В мире     15.01.2020 - 05:06
США могут урезать военную помощь Ираку
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

У Трампа готовят возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов

Администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов, в случает если Багдад вышлет американских военных из страны. Об этом свидетельствует переписка по электронной почте между Госдепартаментом и Минобороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что профильный отдел Госдепа США работает над тем, чтобы не выделять Ираку всю сумму военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год. При этом Госдеп планирует выяснить у административно-бюджетного управления Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на те же цели еще 100 млн долларов в 2021 финансовом году.

По данным газеты, администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу.

Сотрудникам ведомств поручено проработать, какие финансовые средства, предназначенные Багдаду, можно сократить, удержать или перенаправить на иные цели в случае вывода американских войск из Ирака.

Напомним, ранее WSJ писало, что Госдепартамент США может закрыть Багдаду доступ к правительственному счету Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода из страны американских войск.

Как известно, 3 января США нанесли авиаудар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек.

Как писало РБК-Украина, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

США не отменят пошлины на китайские товары до президентских выборов В США самолет сбросил топливо на несколько начальных школ, десятки пострадавших
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь