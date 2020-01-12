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Ірак може позбутися доступу до свого рахунку в Федеральному резервному банку Нью-Йорка, - WSJ

Новини » В світі     12.01.2020 - 08:16
Ірак може позбутися доступу до свого рахунку в Федеральному резервному банку Нью-Йорка, - WSJ
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Попередження було винесено прем'єр-міністрові Іраку Аделю Абд аль-Махді

Держдепартамент США може закрити Багдаду доступ до урядового рахунку Іраку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка у разі виведення з країни американських військ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників Іраку.

Наголошується, що попередження було винесене прем'єр-міністрові Іраку Аделю Абд аль-Махді в ході телефонної розмови 8 січня.

Газета зазначає, що на державних рахунках Іраку зберігаються гроші, виручені від продажу нафти. Відсутність доступу до грошей може призвести до кризи у фінансовій системі країни. Яка саме сума зберігається на рахунку в банку, в публікації не уточнюється.

WSJ нагадала, що в 2015 році США на кілька тижнів обмежили доступ до рахунку ЦБ Іраку, побоюючись, що через нього гроші йдуть в іранські банки та на рахунки "Ісламської держави".

Офіційно влада США, Іраку і представники Федерального банку Нью-Йорка цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні іранського генерала Касема Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака була відповіддю на убивство Сулеймані.

У Держдепартаменті заявили, що США дипломатично і економічно ізолюють Іран Трамп пригрозив стягнути з Іраку гроші за виведення військ США
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