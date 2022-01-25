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США можуть перекинути частину військових до Європи у разі ескалації, - Байден

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Вівторок 25 січня 2022 21:53
США можуть перекинути частину військових до Європи у разі ескалації, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що частину американських військових, яких перевели в стан підвищеної готовності, можуть перекинути в Європу. Зокрема, у разі ескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.

При цьому він повідомив, що війська можуть бути перекинуті в Європу найближчим часом.

"Можливо, я перекину частину цих військ в найближчому майбутньому, просто тому що це займе час", - сказав Байден, додавши, що у європейських країн є підстави для занепокоєння через "побічні ефекти", які можуть виникнути.

Нагадаємо, раніше в Міноборони США заявили, що американські війська були переведені в стан підвищеної готовності для перекидання в Європу.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними джерел NYT, Байден розглядає можливість розміщення в Європі кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію.

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