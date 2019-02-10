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Польща придбає американські системи HIMARS

Новини » Політика    10.02.2019 - 00:40
Польща придбає американські системи HIMARS
Фото: Польща (Wikimedia)

Тактична ракетна система має дальність ураження до 300 км

У неділю в Польщі оголосять про придбання американських систем HIMARS. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс, опублікований на сайті міністерства оборони країни.

Так, переговори про укладення контракту Варшава і Вашингтон вели кілька років. Про закупівлю озброєнь офіційно оголосять прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і міністр оборони Маріуш Блащак.

Зазначимо, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) являє собою багатофункціональну реактивну систему залпового вогню.

Також вона здатна використовувати як звичайні некеровані, так і керовані боєприпаси, а також тактичні ракети.

Повідомляється, що дозвіл на продаж Польщі ракетних систем Держдепартамент США видав у листопаді 2017 року. Поряд з HIMARS, Варшава має намір придбати ракети і ряд інших озброєнь.

Загальна сума контракту становить 500 млн. доларів з яких 250 млн доларів — вартість HIMARS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

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